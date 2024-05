La Fortitudo domina gara 1 nei playoff non lasciando scampo a Treviglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Bologna, 5 maggio 2024 – Tutto facile per unante che parte bene tiene il piede sull’acceleratore, allunga fino a toccare il +28 sul 72-44 ad inizio ultima frazione e solo in quel momento, con i titolari in panchina e la testa a2 di martedì sera, consente adi ridurre, fino al -13 il gap di distacco per il 78-65 finale. In un PalaDozza che ha ricordato Ruben Douglas, minuto di silenzio, canestro della vittoria del secondo scudetto e striscioni in curva Schull, gremito da 4614 spettatori, laha azzannato subito il match nonalla formazione di coach Valli, nella prima sfida dei quarti di finale. Avanti subito 8-1 i bolognesi hanno man mano allungato fino a raggiungere il +28 di inizio ...