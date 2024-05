Fabbian si prende il Bologna! Spalletti lo premia? L’Inter osserva

(Di domenica 5 maggio 2024)si gode a distanza il talento di Giovanni. Il centrocampista sta facendo benissimo adove rincorre la Champions League. E intanto Lucianovuole portarlo in Europa. TALENTO – Giovannici sta mettendo del suo nella cavalcata delche rincorre la storica qualificazione alla prossima Champions League. Il centrocampista azzurro è stato inserito gradualmente da Thiago Motta che sta costruendo intorno a lui il centrocampo del. E sarà così anche il prossimo anno con l’ex Inter che si giocherà la coppa europea più ambita all’ombra delle due torri bolognesi. Una stagione brillante, così come quella delche ha sorpreso tutti dopo nove mesi di grande calcio. Adesso la prova del nove: Giovanni ...

Si avvicina l’appuntamento con Euro2024 in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. L’Italia è stata inserita nel girone con Spagna, Croazia e Albania ed è considerata di diritto la favorita al primo posto dopo il trionfo di Euro 2021. Il passaggio del turno è d’obbligo per diversi ... Continua a leggere>>

spalletti sorride: 26 azzurri all’Europeo. Scamacca si fa largo, El Shaarawy spinge, Calafiori ci prova - Come nel 2021 l’Uefa allarga le rose: 3 posti in più anche in Germania, 15 in panchina. Il ct ha già assegnato 18 maglie. Per quella di centravanti scatto in ... Continua a leggere>>

LIVE Torino-Bologna 0-0 (60') - Riprende la gara - SECONDO TEMPO 14' OCCASIONE BOLOGNA! Aebischer da lontanissimo, di potenza, Milinkovic-Savic attento allunga in angolo. Si accende una mischia in area Toro, che risolve con la palla sul fondo ... Continua a leggere>>

Pagelle Torino-Bologna 0-0: Buongiorno è un muro, fabbian spento, Ilic tuttofare - Serie A, 35ª giornata | Torino-Bologna 0-0, termina in pareggio l'anticipo. Ndoye è impalpabile, Lucumì tiene a bada Zapata: i migliori e i peggiori del match. Continua a leggere>>