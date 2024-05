Giuntoli | per noi juventini è sempre bello ricordare il 5 maggio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2024) La Juventus è in campo all’Olimpico per la 35ª giornata del campionato di Serie A contro la Roma. I bianconeri sono ancora in corsa per il secondo posto dopo il passo falso del Milan nella sfida casalinga contro il Genoa. Nel pre-partita, Cristianosi è presentato ai microfoni si DAZN e le dichiarazioni non sono passate inosservate: “intanto vorreiche oggi è il 5, per noiricordarlo, soprattutto a Roma”. Ventidue anni fa i bianconeri conquistarono lo scudetto a Udine al termine di una rimonta ai danni dell’Inter, con i nerazzurri che furono sconfitti all’Olimpico contro la Lazio. La Champions e il futuro di Chiesa “Abbiamo fatto una prima parte di stagione importante, il girone di ritorno è stato sottotono e puntare il dito contro ...