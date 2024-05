Milan-Genoa 3-3 - pareggio spettacolo | gol e errori a San Siro

(Di domenica 5 maggio 2024) I rossoneri vanno sotto 2 volte, ribaltano il match e alla fine vengono raggiuntipareggiano 3-3 nel pirotecnico match di oggi per la 35esima giornata della Serie A. I rossoneri con questo pari salgono a 71 punti in classifica, mentre i liguri si portano a 43 punti. La partita Primo tempo divertente

Domani sera Milan-Slavia Praga di Europa League. Ecco come andrà la giornata di oggi - vigilia del match - per i rossoneri di Stefano Pioli Continua a leggere>>

Il Milan di Ignazio Abate affronta la Lazio, nella gara valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1. Segui con noi la diretta LIVE Continua a leggere>>

Spettatori Milan Genoa, quasi 74mila tifosi presenti nonostante la protesta: a quanto ammonta l’incasso - sfida di Serie A Sono arrivati i dati ufficiali per quanto riguarda i tifosi presenti per la sfida a San Siro tra Milan Genoa e il relativo incasso per i rossoneri. Una grande risposta dei tifosi ... Continua a leggere>>

Protesta tifosi, Pioli spiazza tutti: la risposta in diretta - Il Genoa frena il Milan in un clima surreale. Mister Stefano Pioli parla della protesta dei tifosi nel post gara: la risposta spiazza tutti. Continua a leggere>>

SERIE A - Milan-Genoa 3-3: partita matta, autogol di Thiaw nel finale cancella la vittoria dei rossoneri - Nella ripresa, il copione del match non è cambiato e, al 48', Caleb Ekuban riporta in vantaggio i grifoni. Poi, arriva il ribaltone dei rossoneri con Matteo Gabbia al 72' e Olivier Giroud al 75'. Continua a leggere>>