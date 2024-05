LIVE Conegliano-Milano 2-2 - Finale Champions volley femminile in DIRETTA | venete avanti 8-6 nel tie break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 Sbaglia un comodo dritto l’italiano. 40-0 Prima vincente. 30-0 Sotto il gancio il back. 15-0 Largo il rovescio steccato da Musetti. 4-1 Molto bene l’argentino , che gioca carico e profondo di dritto e di rovescio forzando l’ennesimo dritto in allungo in ... Continua a leggere>>

40-30 Slice a segno di Musetti. 40-15 Servizio e dritto Navone. 30-15 Sul nastro l'inside in di Musetti. 15-15 Sbaglia il rovescio in avanzamento Navone. 15-0 Errore di dritto in risposta di Musetti. 1-0 Punto fantastico vinto, in difesa, da Musetti. Parte