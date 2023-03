Terra Amara | le anticipazioni del 31 marzo | Mujgan confessa a Behice il motivo del viaggio ad Istanbul

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 31 marzo 2023), ledella soap turca in onda come al solito su Canale5, ecco cosa succederà nella puntata di oggi. Facciamo prima un riepilogo della puntata precedente, andata in onda ieri: Yilmaz erientrano da. Non appena è di nuovo a Cukurova, con l’aiuto di Cetin e Gulten, l’ex meccanico fa recapitare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:oggi non andrà in onda, ecco quando tornerà.torna domani, ecco ledella puntata: Adnan sta bene e Ylmaz è sotto shockoggi andrà in onda! Le: Yaman ...