In un Paese come ilafflitto da regolari interruzioni di corrente, l'energia solare ed eolica, ancora poco sfruttata, rappresenta una seria alternativa. La principale potenza industriale ...... per produrre la tecnologia necessaria a produrre leeoliche da utilizzare offshore e per la ... specialmente in, Brasile, Vietnam, Canada e Stati Uniti. Una miniera di terre rare in ...... o componenti chiave di queste tecnologie, come le celle fotovoltaiche o leper le turbine ... Ilfornisce il 71% del fabbisogno Ue di metalli del gruppo del platino, mentre la Turchia ...

Sudafrica, 'le pale eoliche innervosiscono gli elefanti' - Africa Agenzia ANSA

(ANSA) - JOHANNESBURG, 31 MAR - La proposta di creare un parco eolico vicino a una riserva naturale che ospita elefanti in Sudafrica ha sollevato la preoccupazione degli ambientalisti secondo i quali ...