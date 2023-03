Sindaco del Casertano registra i figli di una coppia di donne (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCellole (Ce) – Come sta accadendo in diversi Comuni d’Italia, anche nel Casertano un Sindaco, Guido Di Leone di Cellole, ha deciso di registrare, in mancanza di una normativa sul punto e in controtendenza rispetto alle indicazioni del Governo, i figli di una coppia arcobaleno, in particolare di due donne. È stato lo stesso Leone a comunicarlo su Facebook, postando anche una foto delle due madri, Daniela e Marzia, di cui proprio Leone un anno fa aveva sancito l’unione civile. Nel post il Sindaco ricorda il rito celebrato dodici mesi fa, “un matrimonio bellissimo e pieno di emozioni”. “Oggi – annuncia – Daniela e Marzia sono diventate genitori di due splendidi gemelli. In diversi posti gli hanno chiuso le porte e non hanno voluto fare la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCellole (Ce) – Come sta accadendo in diversi Comuni d’Italia, anche nelun, Guido Di Leone di Cellole, ha deciso dire, in mancanza di una normativa sul punto e in controtendenza rispetto alle indicazioni del Governo, idi unaarcobaleno, in particolare di due. È stato lo stesso Leone a comunicarlo su Facebook, postando anche una foto delle due madri, Daniela e Marzia, di cui proprio Leone un anno fa aveva sancito l’unione civile. Nel post ilricorda il rito celebrato dodici mesi fa, “un matrimonio bellissimo e pieno di emozioni”. “Oggi – annuncia – Daniela e Marzia sono diventate genitori di due splendidi gemelli. In diversi posti gli hanno chiuso le porte e non hanno voluto fare la ...

