Parete, tre anni di "Good Shop": il coraggio di investire durante la pandemia (Di venerdì 31 marzo 2023) È diventato ormai un punto di riferimento il negozio di abbigliamento "Good Shop" di Parete. A 3 anni dall'apertura, dopo aver superato la pandemia, Elisabetta e Carmen rilanciano l'attività con capi sempre più alla moda. Il loro punto forza? Scopritelo nell'intervista. Il video L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

