Salvini | Macron e Monti vanno curati

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 8, 2024 Matteosenza freni. Gli attacchi si fanno sempre più pesanti. E oltre che con Emmanuel, adesso se la prende anche con Mario. “Mi turba che dopo, ancheoggi parli dell’invio di soldati italiani a combattere in Ucraina.Questi: chi la pensa così e lo dice come se fosse una cosa normale, vale pere per, sono pericolosi”. Ha detto proprio così il leader della Lega che, però. è anche vicepremier, ma mette lo stesso da parte qualsiasi tipo di diplomazia. Anzi, fa l’opposto e offende con quel “”, il leader della Francia e l’ex premier. Lo ha fatto a Radio24, intervistato nello stand ...

"Mi turba che dopo Macron , anche Monti oggi parli dell'invio di soldati italiani a combattere in Ucraina . Questi vanno curati : chi la pensa così e lo dice come se fosse una cosa normale, vale per Macron e per Monti , sono pericolosi". Così il ...

Roma, 8 maggio 2024 - "Mi turba che dopo Macron anche Monti oggi parli dell'invio di soldati italiani a combattere in Ucraina . Questi vanno curati - chi la pensa così e lo dice come se fosse una cosa normale - vale per Macron e per Monti, sono ...

IL COMMENTO - Salvini: "Monti e Macron Discorsi pericolosi, se hanno tanta voglia di combattere, vadano loro in Ucraina" - IL COMMENTO - salvini: "Monti e macron Discorsi pericolosi, se hanno tanta voglia di combattere, vadano loro in Ucraina" - "Mi turba che dopo macron, anche Monti oggi parli dell'invio di soldati italiani a combattere in Ucraina. Questi vanno curati: chi la pensa così e lo dice come se fosse una cosa normale, vale per Macr ...

L'acrobata all'ennesima piroetta. A Salvini resta solo il finto pacifismo per qualche voto in più - L'acrobata all'ennesima piroetta. A salvini resta solo il finto pacifismo per qualche voto in più - Una campagna elettorale senza un focus, aggrappata a Vannacci e al vannaccismo. Un programma non c'è, ci sono solo le estemporanee sortite ...

Monti come Macron sull’invio di soldati in Ucraina: “Potrà essere necessario”. Salvini attacca: “Vanno curati, sono pericolosi” - Monti come macron sull’invio di soldati in Ucraina: “Potrà essere necessario”. salvini attacca: “Vanno curati, sono pericolosi” - Anche l'ex premier italiano Mario Monti, dopo macron, ha parlato della possibilità di inviare soldati occidentali in Ucraina.