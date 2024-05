Meghan Markle su Lady Diana - la rivelazione ‘paranormale’ a Harry | Devo dirti una cosa su tua madre

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Kinsey Schofield, la conduttrice tv ed esperta della famiglia reale, fa una clamorosasu: “Parla col fantasma di”. La giornalista, nel podcast ‘Outspoken Uncancelled’, svela che la principessa Beatrice avrebbe sentitoparlare col fantasma di. Ovviamente è una ‘notizia’ da prendere con la dovuta cautela.Leggi anche: “Re Carlo vuole rivedere i nipotini”. Ma secondo la stampa inglese,avrebbe detto no L’incredibilesue il fantasma di“Tutto è successo al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, quandoe la moglie erano in quella stanza. – racconta ancora Kinsey Schofield – Li abbiamo visti ...

Il principe Harry e Meghan Markle sarebbero pronti a “infrangere il protocollo reale” in Nigeria questo mese. Il duca e la duchessa di Sussex, come confermato da un portavoce, si recheranno in Africa per un viaggio insieme. Come riportato dal ...

Harry a Londra, «il tumore di Kate e Carlo ha fatto capire al principe quanto banali siano stati le liti del passato»: l'analisi dell'esperta reale - Harry a Londra, «il tumore di Kate e Carlo ha fatto capire al principe quanto banali siano stati le liti del passato»: l'analisi dell'esperta reale - Il principe Harry è finalmente atterrato a Londra dove rimarrà fino a giovedì per poi partire nuovamente alla volta della Nigeria per il primo tour "non ufficiale" insieme alla moglie meghan markle.

Harry e Meghan, quale sarà il loro futuro La risposta (che non ti aspetti) dall'Intelligenza Artificiale - Harry e meghan, quale sarà il loro futuro La risposta (che non ti aspetti) dall'Intelligenza Artificiale - Sul principe Harry e su meghan markle si affollano da sempre numerose teorie, specie da quando hanno lasciato la royal family per trasferirsi in America, ma ce n'è una che in queste ore sta facendo ...

Meghan choc sul fantasma di Diana: "Cosa mi ha detto" (1 / 2) - meghan choc sul fantasma di Diana: "Cosa mi ha detto" (1 / 2) - Un periodo, anzi un anno orribile come questo, la Corona inglese non lo ha mai passato. Due suoi membri, ossia il re Carlo e la nuora, la principessa Kate, si stanno sottoponendo alle cure chemioter ...