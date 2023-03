Maria De Filippi coccola Saki, il video privato di Raffaella Mennoia (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono settimane certamente difficili per Maria De Filippi. La conduttrice sta cercando di andare avanti dopo la scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo, con grande fatica ma con l’aiuto degli amici che non la lasciano mai sola. Tra questi c’è sicuramente il suo braccio destro Raffaella Mennoia, al suo fianco in ogni momento e anche in quelli di pausa. Eccola quindi mentre coccola il suo cane Saki, facendolo giocare e coprendolo di teneri baci sul muso. Il video privato è diventato subito virale. Maria De Filippi, tenerezze con Saki: il video Saki non è di certo sconosciuto al pubblico di Uomini e Donne. L’amico a quattro zampe di Raffaella ... Leggi su dilei (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono settimane certamente difficili perDe. La conduttrice sta cercando di andare avanti dopo la scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo, con grande fatica ma con l’aiuto degli amici che non la lasciano mai sola. Tra questi c’è sicuramente il suo braccio destro, al suo fianco in ogni momento e anche in quelli di pausa. Eccola quindi mentreil suo cane, facendolo giocare e coprendolo di teneri baci sul muso. Ilè diventato subito virale.De, tenerezze con: ilnon è di certo sconosciuto al pubblico di Uomini e Donne. L’amico a quattro zampe di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... video_virali : Maria De Filippi si concede un momento di gioco con il cane Saki: il video fa il giro del Web #video Leggi ora??… - rebemoriss_ : @verrilloluca90 Non sono Maria De Filippi quindi non lo posso sapere ma se ci arriva è per suoi meriti e per il suo talento - ladanzadigiulia : RT @miss_chifo: Io starei a giornate intere a guardare Maria De Filippi e Sabrina Ferilli insieme. #CePostaPerTe - ladanzadigiulia : RT @alexiuss11: datemi una serie tv su maria de filippi e sabrina ferilli per piacere - SocialArtistOF2 : Domani, in prima serata su Canale5, Maria De Filippi conduce il terzo appuntamento con il Serale di #Amici22 Il s… -