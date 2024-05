Atalanta in finale - a Bergamo scatta la festa | gente in piazz - cori e fuochi d'artificio VIDEO

La Fiorentina conquista la finale di Conference League di Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges che, in virtù del 3-2 dell’andata, vale per Biraghi e compagni la possibilità di giocarsi nuovamente il trofeo dopo la ...

L’Atalanta travolge l’OM, prima storica finale europea - L’Atalanta travolge l’OM, prima storica finale europea - 2 minuti per la lettura BERGAMO (ITALPRESS) – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’Atalanta vince 3-0 contro il Marsiglia e conquista la prima finale europea della sua storia. Decisive le reti ...

Europa League, l'Atalanta gode per la finale ma trema: Percassi apre all'addio di Gasperini - Europa League, l'Atalanta gode per la finale ma trema: Percassi apre all'addio di Gasperini - Tutti ai piedi di Gian Piero Gasperini. Non soltanto a Bergamo, laddove c’è chiaramente un clima di festa per la finale di Europa League conquistata dopo quella di Coppa Italia. Ma in tutto il Paese, ...

Atalanta in finale, a Bergamo scatta la festa: gente in piazza, cori e fuochi d'artificio FOTO e VIDEO - Atalanta in finale, a Bergamo scatta la festa: gente in piazza, cori e fuochi d'artificio FOTO e VIDEO - L`Atalanta batte 3-0 il Marsiglia e conquista la prima finale europea della sua storia. Grande festa al triplice fischio: la squadra va sotto la curva e inizia.