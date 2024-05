L’Atalanta scrive la storia e vola in finale di Europa League

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bergamo, 9 maggio 2024 –gioca una partita di grande grinta, sostanza e tecnica, batte 3-0 a Bergamo il Marsiglia grazie ai gol di Lookman, Ruggeri e di El Bilal Touré e conquista un posto in una storicadiil prossimo 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino. Gara impeccabile della squadra di Gasperini che aveva scelto una formazione piuttosto offensiva, con il tridente formato da De Keteleare, Scamacca e Lookman e con Koopmeiners in mezzo al campo con Ederson che gli ha dato ragione. Sulle fasce Zappacosta e Ruggeri, mentre De Roon si posizionerà come braccetto di destra in una difesa composta anche da Hien e Djimsiti. Tra i pali confermato Musso. Grande primo tempo delche domina il Marsiglia e colleziona occasioni da rete, andando in gol solo una volta al ...

