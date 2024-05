Camila Giorgi si ritira | un addio silenzioso e senza clamori

(Di mercoledì 8 maggio 2024) È ufficiale:si èta dal tennis professionistico. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha colto tutti di sorpresa. Nessun annuncio ufficiale da parte della tennista, nessuna conferenza stampa, solo il suo nome comparso tra quelli deiti sul sito dell'International Tennis Integrity Agency (ITIA).Unper una carriera costellata da successi e occasioni mancate., 32 anni, lascia il tennis dopo 18 anni da professionista, con un palmares di quattro titoli WTA, tra cui spicca il prestigioso Canada Open del 2021, che l'ha resa la seconda italiana dopo Flavia Pennetta a conquistare un torneo di Wta 1000. È stata inoltre numero 1 d'Italia per ben 236 settimane e ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2018, ...

