Europa League | Atalanta 3-0 al Marsiglia in finale contro il Bayer Roma col cuore - ma non basta 2-2

(Adnkronos) – L’Atalanta batte 3-0 a Bergamo il Marsiglia grazie ai gol di Lookman, Ruggeri e di El Bilal Touré e conquista un posto in una storica finale di Europa League il prossimo 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino. Dopo l’1-1 ...

La FESTA dei tifosi nerazzurri dopo la conquista della FINALE d’Europa League da parte dell’ Atalanta . Ecco l’entusiasmo in centro Bergamo . L’ Atalanta è arrivata in FINALE d’Europa League eliminando il Marsiglia , e ovviamente l’entusiasmo di tale ...

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato, in conferenza stampa, il successo roboante ottenuto in casa contro il Marsiglia, che ha lanciato i suoi ragazzi in finale di Europa League: “Non è facile giocare al massimo con tutti gli ...