Mare Fuori, Maria Esposito ha un crollo emotivo: le parole di conforto per l'interprete di Rosa Ricci

L'interprete di Rosa Ricci di Mare Fuori, Maria Esposito, ha un crollo: "Nessuno credeva in te", ecco cos'è successo Mare Fuori continua ad essere chiacchieratissimo anche perché a maggio, inizieranno le riprese della quarta stagione. Non possiamo non sottolineare che, il grandissimo successo che ha ottenuto, è anche perché moltissimi telespettatori si sono appassionati alla rappresentazione dei moderni Romeo e Giulietta: Carmine Di Salvo e Rosa Ricci. I due hanno iniziato a piacersi sempre di più tanto che, proprio come nel romanzo di Shakespeare, Rosa è risposta a levarsi la vita per salvare il suo innamorato.

