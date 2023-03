Loretta Goggi sui figli, perché non ne ha avuti? (Di venerdì 31 marzo 2023) Loretta Goggi non ha mai avuto figli dal marito Gianni Brezza, a sua volta padre di tre figli dal precedente matrimonio. È stata la stessa showgirl a spiegare perché, parlando di alcuni problemi di salute. Nonostante ci abbiano provato numerose volte, l’attrice e cantante non è riuscita a concepire naturalmente dei figli con il coreografo e ballerino conosciuto alla fine degli anni settanta, sposato nel 2008 e scomparso nel 2011. E lo ha raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair. «Ci abbiamo provato, ma eravamo chimicamente incompatibili. Non ho mai fatto niente per averne a tutti i costi», ha detto Loretta Goggi. L’attrice ha poi raccontato di non aver nemmeno pensato all’adozione per non forzare un disegno divino che evidentemente non la ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 31 marzo 2023)non ha mai avutodal marito Gianni Brezza, a sua volta padre di tredal precedente matrimonio. È stata la stessa showgirl a spiegare, parlando di alcuni problemi di salute. Nonostante ci abbiano provato numerose volte, l’attrice e cantante non è riuscita a concepire naturalmente deicon il coreografo e ballerino conosciuto alla fine degli anni settanta, sposato nel 2008 e scomparso nel 2011. E lo ha raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair. «Ci abbiamo provato, ma eravamo chimicamente incompatibili. Non ho mai fatto niente per averne a tutti i costi», ha detto. L’attrice ha poi raccontato di non aver nemmeno pensato all’adozione per non forzare un disegno divino che evidentemente non la ...

