Inter, Simone Inzaghi: "Fuori Calhanoglu, Skriniar e forse Dimarco, rientrano Bastoni e Gosens" L'Inter si prepara a tornare in campo per tentare il nuovo aggancio al secondo posto in classifica, ora occupato dalla Lazio. Domani i nerazzurri affronteranno la Fiorentina, una delle squadre più in forma del momento con quattro vittorie in fila prima della pausa, e il mister Simone Inzaghi ha presentato la sfida ai microfoni della tv ufficiale nerazzurra. Il primo argomento è il ko di Hakan Calhanoglu, che non sarà della partita: "Con tante partite c'è questo rischio. Oltre a lui non ci sarà Skriniar, probabilmente nemmeno Dimarco ma è inutile guardare al passato. Li monitoriamo ogni giorno e cercheremo di recuperarli nel più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di tutti. Poi sappiamo che nel suo ruolo c'è Brozovic che è tornato bene dalle nazionali, come anche Asllani: ora abbiamo ...

