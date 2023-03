Inter-Fiorentina, le probabili formazioni di Inzaghi e Italiano – SI (Di venerdì 31 marzo 2023) Alla vigilia di Inter-Fiorentina le formazioni di Inzaghi e Italiano iniziano a prendere forma. Di seguito i probabili undici scelti dagli allenatori per il match di Serie A secondo Sportitalia. probabili formazioni – Dopo le conferenze stampa di Simone Inzaghi (vedi dichiarazioni) e di Vincenzo Italiano (vedi dichiarazioni), le scelte dei due tecnici per Inter-Fiorentina sembrano quasi chiari. Di seguito la probabile formazione delle due squadre pubblicata da Sportitalia alla vigilia della sfida di Serie A. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Lukaku. Fiorentina (4-3-3): Terracciano; ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) Alla vigilia dilediiniziano a prendere forma. Di seguito iundici scelti dagli allenatori per il match di Serie A secondo Sportitalia.– Dopo le conferenze stampa di Simone(vedi dichiarazioni) e di Vincenzo(vedi dichiarazioni), le scelte dei due tecnici persembrano quasi chiari. Di seguito la probabile formazione delle due squadre pubblicata da Sportitalia alla vigilia della sfida di Serie A.(3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Lukaku.(4-3-3): Terracciano; ...

