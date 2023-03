Il Dalai Lama ha riconosciuto in un bambino la reincarnazione di un maestro tibetano (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Dalai Lama, il leader spirituale del buddismo tibetano, ha riconosciuto in un bambino di otto anni la reincarnazione del Khalkha Jetsun Dhampa Rinpoché, il leader della fede in Mongolia. Il precedente Khalkha Jetsun Dhampa, il nono a detenere il titolo, è morto nel 2012. “Oggi abbiamo con noi la reincarnazione di Khalkha Jetsun Dhampa Rinpoche della Mongolia”, ha detto il Dalai Lama ai suoi seguaci. “I suoi predecessori avevano una stretta associazione con il lignaggio Krishnacharya di Chakrasamvara. Uno di loro fondò un monastero in Mongolia dedicato alla sua pratica. Quindi, la sua presenza qui oggi è di buon auspicio”. Il riconoscimento da parte del Dalai Lama è avvenuto nel corso dei tre giorni ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 31 marzo 2023) Il, il leader spirituale del buddismo, hain undi otto anni ladel Khalkha Jetsun Dhampa Rinpoché, il leader della fede in Mongolia. Il precedente Khalkha Jetsun Dhampa, il nono a detenere il titolo, è morto nel 2012. “Oggi abbiamo con noi ladi Khalkha Jetsun Dhampa Rinpoche della Mongolia”, ha detto ilai suoi seguaci. “I suoi predecessori avevano una stretta associazione con il lignaggio Krishnacharya di Chakrasamvara. Uno di loro fondò un monastero in Mongolia dedicato alla sua pratica. Quindi, la sua presenza qui oggi è di buon auspicio”. Il riconoscimento da parte delè avvenuto nel corso dei tre giorni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JRroman59 : 'L'amore e la compassione sono necessità, non lussi. Senza di loro, l'umanità non può sopravvivere.' ~ Dalai Lama… - AccaddeOggi : 31/03/1959 - Il 14° Dalai Lama chiede asilo politico all'India dopo 15 giorni di viaggio a piedi #accaddeoggi - Paska43557180 : @matildebrandi30 Si si, vi appaiate bene ?? due streghe che vogliono fare il Dalai Lama - MilanoNaturalia : RT @MilanoNaturalia: il Dalai Lama ha scelto il suo successore,un bimbo USA.Sarà come lui e i centri buddhisti moderni che non osservano nè… - MilanoNaturalia : RT @MilanoNaturalia: il Dalai Lama ha scelto il suo successore,un bimbo USA.Sarà come lui e i centri buddhisti moderni che non osservano nè… -