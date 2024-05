Durante Crystal Palace-Manchester United arbitro in campo con la Referee Cam | ma le immagini non si sono viste

(Di martedì 7 maggio 2024) La Premier League riscrive la storia del calcio moderno.la partita di campionato tra– vinta clamorosamente dai padroni di casa per 4 a 0 – per la prima volta nella storia l’ha indossato la “Cam”, meglio nota come “Ref Cam”. A Jarred Gillett, direttore di gara australiano, è stata installata una piccola telecamera sul microfono, per avere una visuale inedita all’altezza degli occhi del direttore di gara. Le, dunque,un modo per mettersi nei panni dell’. Di che cosa si tratta Il filmato della partita tra ile i Red Devils non è stato trasmesso in diretta. Le riprese serviranno per un ...

