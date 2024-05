Incidente sul lavoro a Casteldaccia - indagini e ipotesi | cosa sappiamo su 5 operai morti

Strage sul lavoro a Casteldaccia (Palermo), ecco chi sono le vittime - Strage sul lavoro a casteldaccia (Palermo), ecco chi sono le vittime - Le cinque vittime della strage sul lavoro a casteldaccia (Palermo) sono Epifanio Alsazia, 70 anni; Giuseppe Miraglia, 47 anni; Roberto Raneri, 51 anni; Ignazio Giordano, 59 anni, e Giuseppe La Barbera ...

Incidente sul lavoro a Casteldaccia - Incidente sul lavoro a casteldaccia - Le ultime notizie sull'incidente sul lavoro avvenuto a casteldaccia, vicino Palermo. Nella tragedia, avvenuta lunedì 6 maggio, sono morti 5 operai che si erano calati in un tombino per cercare un ...

Casteldaccia, Giuseppe eroe per caso: morto per aiutare i compagni di lavoro - casteldaccia, Giuseppe eroe per caso: morto per aiutare i compagni di lavoro - Ha sentito il collega urlare perché tre di loro non davano più segni di vita dopo essere scesi per depurare la vasca della fogna e si è precipitato verso la botola perché in quel momento era in superf ...