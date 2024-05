Israele mette pressione ad Hamas ed entra con i carri armati a Rafah | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 7 maggio 2024) L'esercito diha diffuso un filmato delle sue truppe cheno nel valico di, al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. Si tratta della via principale per l'ingresso degli aiuti umanitari nell'enclave. L'Idf ha quindi dichiarato di averne preso il "controllo operativo", sottolineando che venisse "usato per scopi terroristici" da. Intanto l'agenzia di stampa palestinese Wafa ha fatto sapere che decine di civili sono stati uccisi durante i raid dello Stato ebraico.