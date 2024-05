La7 - tensione tra Gruber e Mentana

(Di martedì 7 maggio 2024) La risposta del giornalista dopo le lamentele della collega Non c’è un clima disteso nemmeno a La7. Nella puntata di ieri, nel dare il benvenuto a Otto e Mezzo, Lillisi è lasciata andare a un piccolo sfogo. La giornalista e conduttrice ha aperto il programma dicendo: “Benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza. E neanche a Otto e mezzo. L’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci per questo ritardo”. Poi ha annunciato gli ospiti, tra l’imbarazzo di tutti. Nella giornata di oggi non si è fatta attendere, con un post Instagram la risposta del collega Enricoa cui era rivolta la frecciatina per i tempi dilatati nel suo TG. Lillicontro Enrico. pic.twitter.com/PYyhBcOAEH — LALLERO (@see lallero) May 6, 2024 Con un post sullo share,per risponder alla ...

Gruber attacca Mentana in diretta tv per il ritardo: "Incontinenza brutta cosa". La replica - gruber attacca Mentana in diretta tv per il ritardo: "Incontinenza brutta cosa". La replica - (Adnkronos) - Botta e risposta tra Enrico Mentana e Lilli gruber. "Buonasera e benvenuti alle 20.46 non alle otto e mezza e a Otto e mezzo. Ma insomma l'incontinenza è una brutta cosa, scusateci di ...

Lilli Gruber contro Enrico Mentana: “L’incontinenza è una brutta cosa” - Lilli gruber contro Enrico Mentana: “L’incontinenza è una brutta cosa” - Lilli gruber si scaglia contro Enrico Mentana reo, secondo la conduttrice, di essere andato troppo lungo con il TgLa7 e aver dato la linea in ritardo alla collega. “Benvenuti alle 20:46 e non alle ...

Lilli Gruber contro Enrico Mentana per l'inizio in ritardo di Otto e mezzo: "L'incontinenza è una brutta cosa" - Lilli gruber contro Enrico Mentana per l'inizio in ritardo di Otto e mezzo: "L'incontinenza è una brutta cosa" - Frecciata di Lilli gruber a Enrico Mentana all'inizio del suo programma Otto e mezzo su La7: la frase sull'incontinenza pronunciata dalla conduttrice.