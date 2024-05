Israele-Hamas - perché non c' è ancora una tregua

Cessate il fuoco, scambio di prigionieri e ricostruzione: l'accordo (in tre fasi) per la tregua tra Israele e Hamas - Cessate il fuoco, scambio di prigionieri e ricostruzione: l'accordo (in tre fasi) per la tregua tra Israele e Hamas - Qatar ed Egitto sono impegnati ad avvicinare le due parti ma la distanza sembra essere ancora considerevole. Accordo congelato Secondo quanto riportato dalla testata saudita Al Arabiya, l'accordo ...

Cosa sta succedendo a Rafah - Cosa sta succedendo a Rafah - Nonostante l'accordo per il cessate il fuoco accettato nella serata da Hamas, Israele bombarda e chiude il valico di Rafah ...

Assedio a Rafah: Israele controlla il valico, cresce la tensione in MO - Assedio a Rafah: Israele controlla il valico, cresce la tensione in MO - Svolta critica nella guerra di Gaza, Tel Aviv ha preso il controllo del valico di Rafah, nonostante il sì di Hamas alla proposta di mediazione Egitto/Qatar ...