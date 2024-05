Sette camicie sudate - ma è vittoria | l’Atalanta a Salerno non scivola sulle difficoltà della partita

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 7 maggio 2024)esce vittoriosa dalla trasferta di, ma per farlo ha dovuto sudare le proverbiali. Vero, queste partite sono spesso le più complicate da giocare: minori stimoli e la consapevolezza di essere decisamente più forti degli avversari sono situazioni che possono giocare brutti scherzi. Anche inconsapevolmente rischi di sottovalutare l’impegno. Ma onestamente non prendere i 3 punti su questo campo sarebbe stato davvero incredibile, rischiando di buttare al vento l’occasione per agganciare la Roma in attesa dello scontro diretto di domenica. Mister Gasperini decide di schierare praticamente la formazione titolare nel tentativo di chiudere il match il più velocemente possibile. Infatti per una ventina di minuti c’è una sola squadra in campo e, nonostante un po’ di imprecisione sia nei passaggi ...