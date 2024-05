Italia-Libia | Meloni atterrata a Tripoli - vedrà Dabaib - poi a Bengasi da Haftar

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia– accompagnata dal ministro dell?Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, dal ministro della Salute, Orazio Schillaci e dal ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi – èall?aeroporto diaccolta dal ministro degli Esteri facente funzioni libico, Taher Baor, e dall?Ambasciatore d?in, Gianluca Alberini.Ala premier incontrerà il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid Mohammeda, e il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi. In occasione della visita, verranno firmate dai tre ministrini con gli omologhi libici delle dichiarazioni di intenti in materia di ...

"Non mi candido perché faccio il ministro e mi occupo di treni, codice strada e casa degli italiani. Strade, autostrade e ferrovie, una cosa che riguarda tutti". Lo ha detto questa mattina Matteo Salvini , intervenendo in radio. Un modo, quello del ...

Decreto Agricoltura, Meloni "Difendiamo settori strategici" - Decreto Agricoltura, meloni "Difendiamo settori strategici" - ROMA - "Importanti iniziative in Consiglio dei Ministri con l'approvazione del decreto Agricoltura. Stop al fotovoltaico senza regole e più energia pulita senza consumare suolo agricolo, più aiuti all ...

Sì del Governo al Dl Agricoltura, le norme sull'ippica - Sì del Governo al Dl Agricoltura, le norme sull'ippica - Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri a sostegno del lavoro in agricoltura trovano posto anche norme sui rimborsi e le indennità per gli addetti al controllo e alla disciplina delle c ...