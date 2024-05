Raccolta firme senza il digitale | una barriera architettonica per la democrazia

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 7 maggio 2024) Se per quel che riguarda il voto online ci possono essere delle perplessità – soprattutto legate alla sicurezza e resilienza dei sistemi informatici -, appare assurdo che nel 2024 l’Italia non abbia predisposto una piattaforma nazionale (per evitare problemi) per le raccoltedigitali. Almeno per le presentazione delle liste elettorali. No, non è un capriccio. Non è un’ossessiva ricerca della digitalizzazione a ogni costo. Si tratta della rivendicazione di un diritto – quello della partecipazione alla vita democratica – che dovrebbe essere universale per tutti. Anche per chi non ha la possibilità “fisica” di apporre una firma autografa sui moduli. LEGGI ANCHE > L’anacronismo storico dellaper le elezioni (il) Si parla di barriere architettoniche, questa volta ...