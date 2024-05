Napoli - Calzona disperato | i giocatori pascolano in campo senza seguirlo

(Di martedì 7 maggio 2024) . Il tecnico: “squadra disastrosa dal punto di vista mentale”. UDINE – La scena che ha visto protagonista Jens Cajuste durante la partita tra Udinese eè emblematica della situazione che sta vivendo l’allenatore azzurro Francesco. Il tecnico, alla guida di una squadra che sembra aver staccato la spina e che attende solo la fine del campionato, si è ritrovato a gestire un gruppo diche vanno insolo perché devono,più motivazioni né voglia di lottare. L’episodio in questione si è verificato al 40° minuto del primo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0.si è sbracciato verso Cajuste, chiedendogli di non starsene impalato in una zona morta dele di offrire un’alternativa ai compagni. La reazione del ...

Tempo di lettura: 2 minuti “Prendiamo sempre gol nella fase finale , questo ci dà molta amarezza. Questa sera avevamo la gara in controllo e dovevamo segnare la rete della sicurezza per chiudere prima la sfida”. Ai microfoni di Dazn Francesco ...

La rabbia e lo sconforto del tecnico per l'atteggiamento del centrocampista fotografano la situazione dei partenopei: una squadra che sta solo aspettando la fine del campionato e ha staccato la spina da tempo. "L'ho trovata in una situazione ...

