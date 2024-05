Conservatorio di Benevento - via alle nuove ammissioni | domande fino al 30 giugno

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiVia libera dalStatale di“Nicola Sala”per l’anno accademico 2024/2025. Previsti nei mesi di maggio especifici “Open day” dedicati ai diversi settori disciplinari. Innovazione nella didattica, respiro internazionale e tecnologie all’avanguardia rappresentano il valore aggiunto per gli oltre cento corsi di laurea (triennali e biennali) che consentiranno agli studenti dell’Istituto sannita, presieduto da Caterina Meglio e diretto da Giuseppe Ilario, di acquisire conoscenze, strumenti e tecniche per competere sul mercato della musica. Accanto agli indirizzi più classici (dal canto alla chitarra, dall’arpa al pianoforte), ecco allora percorsi accademici al passo con i tempi come la musica elettronica, il ...

