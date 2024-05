Michela Andretta - morta per l’asportazione di un angioma | indagati tre medici

(Di martedì 7 maggio 2024) Prevista oggi l’autopsia della 28enne,lo scorso 3 maggio durante un’operazione. La Procura della Repubblica di Roma indaga sulla morte di(credits @Ministero della Giustizia) – Ilcorrieredellacitta.com È entrata in sala operatoria per un, per poi perdere la vita durante l’intervento. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al decesso di, 28enne che lo scorso 3 maggio si è sottoposta a un intervento chirurgico presso la clinica Fabia Mater di Roma. Sotto accusa è ora l’intera equipe medica, composta da chirurgo, anestetista e un assistente presente in sala operatoria. A distanza di 4 giorni dalla morte oggi, martedì 7 maggio, è attesa l’autopsia che chiarirà le dinamiche intercorse durante le operazioni, scoperchiando nuovi ...

