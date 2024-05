Pestaggio del derby Lazio-Roma - domiciliari e divieto di dimora per 4 ultras laziali | sono accusati di tentato omicidio e lesioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Arresticon braccialetto elettronico per tredellaa cui si aggiunge un quarto tifoso per cui è stato imposto ildinei municipi I e II di. I quattrostati raggiunti dalla Digos diche ha eseguito nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare in quanto indagati, in concorso tra loro, per i reati dipersonali aggravate. Le accuse contro i quattroriguardano ilavvenuto lo scorso 10 gennaio, a margine deldi Coppa Italia, vicino al Clover Pub in tarda serata. ...