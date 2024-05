I pro Gaza addestrati ai disordini La Columbia annulla le feste di laurea

(Di martedì 7 maggio 2024) Saltano la cerimonia di consegna dei diplomi e la visita di Sergio Mattarella nell’ateneo di New York. Il «Wsj» parla di ex Pantere nere che hanno indottrinato i filopalestinesi. A Los Angeles tornano le proteste e scatta la Dad.

Iraq, nella culla del Califfato: «Qui l’Isis rialza la testa». La minaccia delle cellule silenti - Iraq, nella culla del Califfato: «Qui l’Isis rialza la testa». La minaccia delle cellule silenti - Oltre il portellone lo sguardo si perde in una distesa di verde, eredità di un inverno che in Iraq è stato piovosissimo. Colline coltivate, spighe di grano già alte e ...

Gaza, ancora proteste nelle università Usa: decine di arresti in Virginia - gaza, ancora proteste nelle università Usa: decine di arresti in Virginia - gaza, ancora proteste nelle università Usa: decine di arresti in Virginia 05 maggio 2024 Ancora proteste negli atenei americani contro la guerra a gaza. Sabato la polizia ha arrestato almeno 25 manife ...

Proteste pro Gaza in università Usa, il Wall Street Journal: "Attivisti esterni hanno addestrato studenti" - Proteste pro gaza in università Usa, il Wall Street Journal: "Attivisti esterni hanno addestrato studenti" - In vista delle occupazioni nelle università americane, attivisti filopalestinesi e network radicali avrebbero addestrato gli studenti alle proteste ...