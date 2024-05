Tir in fiamme in autostrada - traffico bloccato La situazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Sull’A1 Milano-Napoli, tra i caselli di Firenze Impruneta ed Incisa, in direzione Roma, si è verificato un grave incidente che ha visto un camion prendere fuoco dopo uno scontro. L’incidente ha causato non solo l’incendio del mezzo pesante, ma anche la dispersione del carico trasportato, portando a estese operazioni di pulizia e ripristino. A seguito dell’incidente, si sono formate lunghe code, raggiungendo gli 11 km di coda. Le operazioni di emergenza hanno costretto le automobili a viaggiare esclusivamente sulla corsia di sorpasso fino alle ore 8:00 di questa mattina, momento in cui la circolazione è stata finalmente ripristinata. Inoltre, Autostrade per l’Italia ha rilevato circa 10 km di coda tra Valdarno e Firenze sud, direzione Firenze. Sul posto sono intervenuti rapidamente i team di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, e diversi mezzi ...

