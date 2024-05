Nicolas Cage nel cast del film horror su Gesù Cristo

Fra i prossimi film in cui vedremo Nicolas Cage in una situazione di pericolo c'è Arcadian , storia di un padre e dei suoi due figli in un mondo invaso dagli alieni e semidistrutto. Oggi è arrivato il trailer , in cui il disgraziato terzetto fa di ...

Nicolas Cage è pronto a buttarsi in un film horror di proporzioni bibliche: interpreterà San Giuseppe in The Carpenter’s Son, rivisitazione horror dell’infanzia di Gesù . L’audace film vede nel cast anche FKA Twigs e Noah Jupe, sarà diretto dal ...

Cage, Dream Scenario è la mia catarsi dalla rabbia dei meme - cage, Dream Scenario è la mia catarsi dalla rabbia dei meme - e per fortuna non gli hanno cambiato il titolo originale, perché - giura il protagonista Nicholas cage - quelle due parole combinate sono la prima ragione per cui si è innamorato del film: "Sono due ...

It sounds like both Mindy Kaling and Aishwarya Rai Bachchan made stunning fashion statements in Gaurav Gupta designs - It sounds like both Mindy Kaling and Aishwarya Rai Bachchan made stunning fashion statements in Gaurav Gupta designs - It sounds like both Mindy Kaling and Aishwarya Rai Bachchan made stunning fashion statements in Gaurav Gupta designs ...

Faye Dunaway, Harvey Keitel & Andrew McCarthy To Star In Jonathan Baker’s ‘Fate’ - Faye Dunaway, Harvey Keitel & Andrew McCarthy To Star In Jonathan Baker’s ‘Fate’ - Faye Dunaway, Harvey Keitel and Andrew McCarthy are set to star in 'Fate,' a new film from director Jonathan Baker.