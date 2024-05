Monza - irregolari su territorio nazionale | allontanati sette cittadini extracomunitari

(Di martedì 7 maggio 2024)– Rapinatori, spacciatori, violenti che addirittura avevano sfiorato di diventare assassini. Nella settimana dal 29 aprile al 3 maggio, il Questore die della Brianza ha disposto l’allontanamento dalitaliano disul. Il 29 aprile è stata rimpatriato nel paese di origine un cittadino albanese 32enne, dando esecuzione alla sanzione alternativa alla detenzione in carcere disposta nei suoi confronti dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Lo straniero, condannato nel 2015 alla pena di otto mesi di reclusione e 800 euro di multa per tentata rapina impropria in concorso, è stato sottoposto a due respingimenti alla frontiera marittima di Bari nel 2016 a ...

Monza entra nel futuro: addio ai biglietti cartacei - monza entra nel futuro: addio ai biglietti cartacei - Da oggi, martedì 7 maggio, ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano e con NET in provincia, dirà addio al biglietto ca ...

Monza: in quattro nella baracca fatiscente tra i rifiuti, uno arrestato per immigrazione clandestina - monza: in quattro nella baracca fatiscente tra i rifiuti, uno arrestato per immigrazione clandestina - I quattro, tutti marocchini, sono stati trovati in una baracca tra cumuli di rifiuti durante un controllo edilizio ambientale ...

Sostenibilità, torna il Monza Fast Future - Sostenibilità, torna il monza Fast Future - Torna il monza Fast Future, il Festival della Sostenibilità organizzato dal Comune di monza attraverso l'associazione Pro monza con il ...