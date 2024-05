(Di martedì 7 maggio 2024) Scoperta in un capannone di Ponticelli la fabbrica di denaro falso riconducibile al "Napoli Group", sette fermati.

Nel zecca clandestina 50 milioni di euro contraffatti, i falsari al lavoro giorno e notte - Nel zecca clandestina 50 milioni di euro contraffatti, i falsari al lavoro giorno e notte - A Ponticelli la zecca del "Napoli Group" Il provvedimento arriva al termine ... sono stati sequestrati 48 milioni di euro falsi. La stamperia clandestina disponeva di macchine da stampa industriali ...

Fabbricavano le monete false: chiusa l’inchiesta, 12 indagati - Fabbricavano le monete false: chiusa l’inchiesta, 12 indagati - Dodici indagati per l’indagine sul presunto traffico di banconote e monete false che avrebbe avuto come epicentro una zecca clandestina in provincia di Taranto. L’inchiesta ...

Soldi falsi in cambio di bitcoin a Massafra, 12 indagati - Soldi falsi in cambio di bitcoin a Massafra, 12 indagati - Chiusa l’inchiesta della procura sulla zecca clandestina che da un locale di Massafra distribuiva denaro fasullo in tutta Italia ...