I manager per la transizione energetica: parte da EnergyMed il confronto enti-imprese di Manageritalia (Di venerdì 31 marzo 2023) Un confronto a tutto campo quello proposto da manageritalia Campania a EnergyMed, la rassegna sulla transizione energetica e l'Economia Circolare giunta alla sua quattordicesima edizione alla Mostra d'Oltremare. Aprendo i lavori, Circo Turiello, presidente di manageritalia Campania, ha focalizzato l'attenzione sul ruolo dei manager, esperti delle dinamiche interne e degli scenari socio-economici, nei processi di efficientamento energetico, nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione, "un cambiamento – ha sottolineato Turiello – che va ad incidere profondamente nel tessuto economico e sociale del territorio in termini di sostenibilità ambientale e saving". Una indicazione subito rilanciata da Pier Paolo Barretta, assessore al Bilancio con delega al ...

