Firenze: preso a pugni e rapinato in via Canova. Portati via una catena d'oro e la fede (Di venerdì 31 marzo 2023) Rapina violenta, in strada, a Firenze, ai danni di un 80enne, in via Canova. Come informa una nota dei carabinieri, l'anziano si trovava in via Canova, quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che, dopo avergli chiesto una sigaretta, lo avrebbe aggredito con un pugno facendolo cadere per terra, scappando assieme ad una donna che lo accompagnava

