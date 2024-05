Fiumicino - tagli agli sprechi d’acqua potabile in estate | Baccini firma l’ordinanza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 9 maggio 2024)– Al fine di garantire a tutta la popolazione la necessaria disponibilità idrica per gli usi potabili ed igienico-sanitari, durante il periodo estivo, quando, l’aumento dei consumi coincide con l’aumento delle temperature a e lo scarso livello di piovosità, il Comune di, attraverso apposita ordinanza sindacale, ha stabilito l’assoluto divieto di utilizzo dell’acqua, proveniente dalla rete di distribuzione comunale, nei seguenti casi: –Irrigazione o simili di orti e giardini;-Riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;-Lavaggio di automobili/cicli/motocicli;-Qualsiasi uso ludico o che non sia quello del servizio personale. Clicca qui per leggerecompleta. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...