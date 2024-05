LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | si infiamma la corsa sullo sterrato di Grotti!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.05 La sensazione è che la Ineos non avesse intenzione di andare a chiudere sulla fuga, ma semplicemente si è messa davanti per evitare rischi e cadute al suo capitano Geraint Thomas. 16.04 Rallentamento in gruppo, adesso i battistrada possono guadagnare molto. 16.03 Ora una serie di ‘mangia e bevi’, ovvero brevi strappi intervallati da discese. Non c’è un metro di pianura. A Monteroni D’Arbia è posto l’Inter. 16.02 Fortunato in coda nel gruppo principale, non ama lo. 16.01 Alaphilippe transita per primo al GPM didavanti a Sanchez e Plapp. Adesso la discesa, dove il francese può provare ad incrementare sul plotone principale. 16.00 Plapp, Alaphilippe e Sanchez ...