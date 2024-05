Putin fa sfilare le atomiche e avvisa l’Occidente

(Di giovedì 9 maggio 2024) Incassata la quinta rielezione come presidente della Federazione Russa, Vladimircontinua a mostrare i muscoli e a spaventare. L’ultima esibizione di forza, più dei raid con cui l’aviazione del Cremlino sta continuando a martellare l’intera Ucraina di Volodymyr Zelensky, è stata la Parata della Vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca, in cui si è celebrato il 79esimo anniversario della vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale. Un evento molto sentito in Russia, al quale hanno partecipato oltre 9mila militari, al termine del quale lo Zar ha tenuto il suo canonico discorso, facendo il punto sulla situazione e spiegando che le forze nucleari del Paese sono sempre pronte all’azione. “Non permetteremo a nessuno di minacciarci. Le nostre forze strategiche sono sempre in allerta”, ha tuonato il presidente russo, aggiungendo tuttavia che ...

(Adnkronos) – A margine di una tavola rotonda organizzata da Ecfr, European Council on Foreign Relations, l'Adnkronos ha intervistato Mikhail Khodorkovsky , un tempo l'uomo più ricco di Russia, oggi dissidente in esilio e oppositore del regime ...

(Adnkronos) – A margine di una tavola rotonda organizzata da Ecfr, European Council on Foreign Relations, l'Adnkronos ha intervistato Mikhail Khodorkovsky , un tempo l'uomo più ricco di Russia, oggi dissidente in esilio e oppositore del regime ...

Putin accusa l'Occidente di rischiare il conflitto globale e si dice pronto a combattere - - - > Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'Occidente di rischiare un conflitto globale e ha affermato che a nessuno sarà permesso di minacciare la più grande potenza nucleare del mondo mentre la Russia segnava la vittoria ...

Le armi occidentali arrivano troppo tardi: Ecco perché un attacco al ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia, non è più utile a ... - ...avvertito l'Ucraina e l'Occidente che non accetter un attacco al ponte di Kerch. Ma nuovi dati dimostrano che la struttura non pi essenziale per la guerra. Cosa non ha minacciato Vladimir Putin ...