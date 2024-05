Astrazeneca - fuga dai vaccini | tentano di far sparire le prov - ma le prove stanno nei nostri corpi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Motivi commerciali dice Astrazenesca per spiegare il clamoroso, non inatteso, ritiro del suo vaccino anticovid e almeno in questo caso dice il vero o almeno il mezzo vero. Nel senso che è sempre il soldo a decidere tutto, o, come diceva quell’impresario di pugilato, “non è mai per soldi: è sempre pe

“Fino a 80 euro ” di tredicesima in più per tutti i lavoratori dipendenti con reddito fino a 15mila euro . Anzi no, un’indennità da 100 euro – sempre a fine anno – per chi ne guadagna meno di 28mila, ma solo se è sposato e ha “ almeno un figlio “. ...

Brambati: "Non puoi fare la Juve con Di Gregorio, Brescianini e Calafiori. L'Inter con Allegri avrebbe vinto almeno due Scudetti su tre" - Brambati: "Non puoi fare la Juve con Di Gregorio, Brescianini e Calafiori. L'Inter con Allegri avrebbe vinto almeno due Scudetti su tre" - A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. Quanto conta la fortuna anche nel calcio "La fortuna nella vita ...

Suicide Squad: Kill the Justice League è stato un flop, Warner Bros si dice delusa dalle vendite del gioco - Suicide Squad: Kill the Justice League è stato un flop, Warner Bros si dice delusa dalle vendite del gioco - Il lancio è stato anche il periodo in cui il gioco ha venduto il maggior numero di copie, almeno stando ai numeri a nostra disposizione, quindi è probabile che la situazione peggiori in futuro. Ad ...

Fuga dal lavoro, ecco le dimissioni per i 'timidi': paghi e qualcuno lo dice al capo - Fuga dal lavoro, ecco le dimissioni per i 'timidi': paghi e qualcuno lo dice al capo - almeno in Giappone, a giudicare dalla fortuna di agenzie come ... Non è un caso che ExitInc abbia anche una società 'sorella', ovvero ReBoot che - come dice il nome - aiuta i lavoratori a ripartire, ...