Trasferimento illegale di soldi all’estero | nei guai agente finanziario e clienti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Macerata, 9 maggio 2024 – Multe per un totale di 1,6 milioni al titolare di un money transfer e a numerosida parte della guardia di Finanza di Macerata, per aver inviatoingenti somme di denaro sottraendole alla normativa antiriciclaggio. E’ il duro colpo messo a segno dalle Fiamme Gialle verso gli illeciti commessi nel settore. In pratica, l’del money transfer usava tecniche di frazionamento (lo “smurfing”) degli importi per aggirare i blocchi automatici che evitano l’invio di importi superiori alla soglia di legge (999,99 euro) nell’arco di sette giorni, verso paesi europei ed extra europei. La Guardia di Finanza ha accertato che il titolare del money transfer ha acquisito da 11, in una stessa data, denaro contante per importo sopra i 1.000 euro poi ...

