(Di giovedì 9 maggio 2024) Un approccio unico A differenza dei tradizionali premi letterari, che spesso sembrano eventi prestabiliti in cui i partecipanti hanno già familiarità tra loro, iloffre una partenza rinfrescante. Qui, i finalisti non vengono selezionati manualmente dalle case editrici ma sono selezionati da una giuria diversificata composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio, insieme al direttore artistico Stefano Salis. Laè al centroscena Allaregna sovrana. In un panorama in cui la competizione spesso mette in ombra la creatività, questosi distingue soprattutto per la celebrazione del merito letterario. Mentre ...

Al via domenica 7 aprile, il Gran Premio Costa Azzurra , un ormai classicissimo appuntamento dell’ Ippica italiana, con un montepremi da 154mila euro e undici big in pista. All’ippodromo di Vinovo andrà in scena un’edizione quanto mai prestigiosa e ...

Imola, presentato il Gran Premio di F1 attesi 200mila spettatori ma per il dopo 2025 l’Aci è prudente - Imola, presentato il Gran premio di F1 attesi 200mila spettatori ma per il dopo 2025 l’Aci è prudente - Sarà ancora una volta un ritorno, questa volta dopo l'anno orribile dell'alluvione che cancellò in Romagna anche il Gp di Formula uno di Imola.

Formula1, grande attesa per il prossimo Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Imola - Formula1, grande attesa per il prossimo Gran premio dell’Emilia-Romagna a Imola - C’è grande aspettativa, emozione e adrenalina per il prossimo Gran premio dell’Emilia-Romagna primo appuntamento europeo del Campionato che vedrà come straordinario palcoscenico l’Autodromo Internazio ...

Premio Costa Smeralda 2024: il coraggio e l'entusiasmo della letteratura - premio costa Smeralda 2024: il coraggio e l'entusiasmo della letteratura - Vanity Fair è stata ospite della quinta edizione del premio diretto da Stefano Salis e capace di coinvolgere artisti di prim'ordine come Salmo e la scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett ...