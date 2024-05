Firenze - torna la maratona in memoria di Michela Noli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 –la“Corri Per”, che per il settimo anno dà appuntamento alla città per una corsa non competitiva con lo scopo di creare un momento di aggregazione e condivisione, sensibilizzando sul tema della violenza contro le donne, nel ricordo di. Un’iniziativa che vuole riunire le forze per prendere parte a una battaglia urgente e supportare concretamente i centri antiviolenza attivi sul territorio. La, organizzata dal G.S. Le Torri, si svolgerà domenica 12 maggio alle 9.30. Il ritrovo per la corsa podistica non competitiva di 7 km e la passeggiata ludico-motoria di 5km è fissato per le 8.30, al Giardinoin via Torcicoda. La partecipazione alla corsa richiede una ...