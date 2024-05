Virtus - Polonara ospite al liceo Sabin di Bologna | Voglio vincere lo scudetto

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 - Prendete un nazionale di basket, Achille, ala dellae un giocatore di basket in carrozzina, Giacomo Forcione. Mescolateli, portateli ale otterrete una mattinata unica grazie alla presenza della preside Rossella Fabbri e dell’insegnante di Educazione Fisica Ilaria Baczynsky. Una mattinata divertente con due protagonisti d’eccezione, Achille, ala dellae della Nazionale e Giacomo ‘Jack’ Forcione, playmaker dei Bradipi, la formazione di basket in carrozzina che gioca in serie B. Al, grazie al Gergs (gruppo emiliano-romagnolo giornalisti sportivi) del presidente Paolo Reggianini e grazie alle autorità scolastiche, i giovani hanno potuto fare una full immersion. ...

