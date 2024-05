Milan - Pioli recupera un giocatore in vista del Cagliari | ancora due assenti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 9 maggio 2024) Buone e cattive notizie per ilindella partita contro ilunma altri due sonoA tre giornate dal termine della stagione non c’è più nulla per cui combattere per il. I rossoneri sono infatti fuori da tutte le coppe, europee e nazionali, e non possono più vincere lo scudetto. Alla squadra dinon resta quindi che scendere in campo per provare a regalare ai tifosi una vittoria, unica gioia dopo una stagione per lunghi tratti disastrosa. Indella partita contro ill’allenatore rossonero potrà contare su Simon Kjaer, che si è allenato in gruppo e sembra quindi aver superato il problema alla coscia. ...