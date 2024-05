(Di giovedì 9 maggio 2024) Sono 90.773 leper ilper una spesa di 31,3 milioni. Lo fa sapere l'Istituto spiegando che ci sono ancora 20.800in fase di lavorazione. Altre 203.586sono da istruire mentre le richieste respinte sono 768 per un totale di 315.967transitate nei sistemi gestionali dell'Istituto. I pagamenti correttamente effettuati, spiega l'Inps, ammontano a 31.324.296 euro mentre quelli in corso di esecuzione sono pari a 3.430.49 euro. Tutti gli importi prenotati, al momento, precisa l'Inps, trovano piena copertura finanziaria grazie alle risorse (815 milioni) stanziate dal Governo nell'ultima Legge di Bilancio. Il contributo che può arrivare a 3mila euro l'anno con Isee minorenni fino a 25.000,99 euro è per il ...

TFA sostegno IX ciclo : bisogna attendere la conclusione della presentazione delle domande per capire due passaggi importanti del corso di specializzazione per l'anno accademico 2023/24. La prima è relativa alla riserva del 35% dei posti, la seconda ...

sono passate già due settimane da quando l’Inps aveva comunicato lo sblocco dei pagamenti del Bonus asilo, rincuorando tutte le famiglie beneficiarie , in trepidante attesa del rimborso delle rette pagate per gli asili nido dei propri bimbi o per il ...

Lungs of Casteldaccia victims totally obstructed - Lungs of Casteldaccia victims totally obstructed - Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a [email protected] o telefonando al numero verde ...

Accolte 90mila domande per il bonus asilo nido - Accolte 90mila domande per il bonus asilo nido - sono 90.773 le domande accolte per il bonus asilo nido per una spesa di 31,3 milioni. Lo fa sapere l'Istituto spiegando che ci sono ancora 20.800 domande in fase di lavorazione. Altre 203.586 domande ...

Bonus nido in ritardo, famiglie infuriate: “Oltre gli spot elettorali nulla”. Inps: “Problemi col nuovo gestionale. Ma i soldi sono in arrivo” - Bonus nido in ritardo, famiglie infuriate: “Oltre gli spot elettorali nulla”. Inps: “Problemi col nuovo gestionale. Ma i soldi sono in arrivo” - Altro che gli “asili nido gratis dal secondo figlio” promessi da Giorgia Meloni lo scorso ottobre salvo ammettere poco dopo che avrebbe solo rafforzato il bonus già esistente. Nel giorno in cui a Roma ...